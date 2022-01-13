Обмеження триватимуть до 27 січня. На цей період місцевих мешканців просять дотримуватися певних вимог.
До теми Генсек ОДКБ офіційно заявив про завершення місії в Казахстані
Зокрема населення повинне виконувати вказівки правоохоронців.
Мешканців столиці просять з розумінням поставитися до роботи правоохоронних органів та дотримуватися їх законних вимог,
– мовиться у повідомленні.
Надзвичайний стан у Казахстані
5 січня через масштабні протести по всій території країни запровадили надзвичайний стан. Він передбачає низку обмежень, серед яких – комендантська година, заборона масових заходів, вилучення зброї тощо. До речі, спершу надзвичайний стан ввели в Алмати, Нур-Султані та Мангістаунській області.
12 січня президент Касим-Жомарт Токаєв достроково скасував обмеження у Західноказахстанській, Павлодарській та Північноказахстанській областях.
Війська ОДКБ покидають країну
- 5 січня Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням надати військову допомогу. Першою, ясна річ, зголосилася Росія.
- Загалом у Казахстані перебувало понад 2 тисячі так званих миротворців, які нібито мали охороняти державні будівлі.
- Згодом Токаєв заявив, що війська ОДКБ "успішно завершили свою місію". 13 січня їх почали виводити з території країни.
- За даними видання The Financial Times, такими діями президент Казахстану збільшив політичну залежність своєї країни від Росії.
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Помаранчевий рівень терористичної небезпеки встановлено в Нур-Султані
Жителів столиці просять з розумінням поставитися до роботи правоохоронних органів та дотримуватися їх законних вимог.
Помаранчевий рівень терористичної небезпеки встановлено на 14 діб.