Обмеження триватимуть до 27 січня. На цей період місцевих мешканців просять дотримуватися певних вимог.

До теми Генсек ОДКБ офіційно заявив про завершення місії в Казахстані

Зокрема населення повинне виконувати вказівки правоохоронців.

Мешканців столиці просять з розумінням поставитися до роботи правоохоронних органів та дотримуватися їх законних вимог,

– мовиться у повідомленні.

Надзвичайний стан у Казахстані

5 січня через масштабні протести по всій території країни запровадили надзвичайний стан. Він передбачає низку обмежень, серед яких – комендантська година, заборона масових заходів, вилучення зброї тощо. До речі, спершу надзвичайний стан ввели в Алмати, Нур-Султані та Мангістаунській області.

12 січня президент Касим-Жомарт Токаєв достроково скасував обмеження у Західноказахстанській, Павлодарській та Північноказахстанській областях.

Війська ОДКБ покидають країну

5 січня Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням надати військову допомогу. Першою, ясна річ, зголосилася Росія.

Загалом у Казахстані перебувало понад 2 тисячі так званих миротворців, які нібито мали охороняти державні будівлі.

Згодом Токаєв заявив, що війська ОДКБ "успішно завершили свою місію". 13 січня їх почали виводити з території країни.

За даними видання The Financial Times, такими діями президент Казахстану збільшив політичну залежність своєї країни від Росії.

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Помаранчевий рівень терористичної небезпеки встановлено в Нур-Султані

Жителів столиці просять з розумінням поставитися до роботи правоохоронних органів та дотримуватися їх законних вимог.

Помаранчевий рівень терористичної небезпеки встановлено на 14 діб.