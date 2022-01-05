Таким чином режим надзвичайної ситуації діятиме не лише на території Алмати, Алматинської області, Нур-Султана та Мангістаунська область. Тепер він діятиме на всій території Казахстану.
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Протести охопили 15 міст
Зранку режим надзвичайного стану президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив у найбільшому місті країни – Алмати. Потім до цього списку внесли ще 2 області, а після цього і столицю країни.
Однак протести охопили загалом 15 міст Казахстану. До придушення протестів в Актау та Усть-Камнегорському залучили військових. Також війська були присутні й в Алмати.
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