Таким чином режим надзвичайної ситуації діятиме не лише на території Алмати, Алматинської області, Нур-Султана та Мангістаунська область. Тепер він діятиме на всій території Казахстану.

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Протести охопили 15 міст

Зранку режим надзвичайного стану президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив у найбільшому місті країни – Алмати. Потім до цього списку внесли ще 2 області, а після цього і столицю країни.

Однак протести охопили загалом 15 міст Казахстану. До придушення протестів в Актау та Усть-Камнегорському залучили військових. Також війська були присутні й в Алмати.

Зауважте! Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

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