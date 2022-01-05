Намагаються блокувати також вебверсію телеграму і сам месенджер. Як повідомляли раніше, деякі ЗМІ та телеканали припинили мовлення.
До теми У Казахстані відключили інтернет, – Netblocks
Згідно з даними організації Netblock, станом на 5 січня рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.
Казахстан без зв'язку
- Значні збої в роботі інтернету в Казахстані помітили ще ввечері 4 січня.
- Про повне відключення повідомили вже 5 січня.
- Місцеві телеграм-канали повідомляли, що влада навмисно глушить зв'язок.
- У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.
Протести в Казахстані: коротко
- Протести спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу.
- Неофіційно відомо, що кількість постраждалих під час протестів зросла приблизно до пів тисячі осіб.
- Президент заявив, що є загиблі – силовики.
- Посольство України у Казахстані звернулося до українців з закликом відкласти поїздку до Казахстану.
Важливо – що відбувається у Казахстані: дивіться відео