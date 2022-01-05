Намагаються блокувати також вебверсію телеграму і сам месенджер. Як повідомляли раніше, деякі ЗМІ та телеканали припинили мовлення.

До теми У Казахстані відключили інтернет, – Netblocks

Згідно з даними організації Netblock, станом на 5 січня рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.

Казахстан без зв'язку

Значні збої в роботі інтернету в Казахстані помітили ще ввечері 4 січня.

Про повне відключення повідомили вже 5 січня.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що влада навмисно глушить зв'язок.

У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.

Протести в Казахстані: коротко

Протести спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу.

Неофіційно відомо, що кількість постраждалих під час протестів зросла приблизно до пів тисячі осіб.

Президент заявив, що є загиблі – силовики.

Посольство України у Казахстані звернулося до українців з закликом відкласти поїздку до Казахстану.

Важливо – що відбувається у Казахстані: дивіться відео