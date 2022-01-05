Раніше з'явилась інформація, що по всій країні відключили інтернет. На такий крок пішов місцевий оператор "Казахтелеком".

Значно більше тут Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Відключення зв'язку в містах відбулось майже водночас

Відключення телефонного зв'язку відбулось майже водночас і у столиці і у місті республіканського значення – близько 17:00.

Казахські ЗМІ недоступні навіть за кордоном

Ще раніше з'явились проблеми з доступом до казахських ЗМІ. В країні, охопленій протестами, вони були недоступні. Та й навіть з-за кордону на них зайти неможливо. Зі своїми рідними казахи, що перебувають за межами Казахстану, могли з важкістю зв'язатись телефоном або з допомогою месенджерів. Проте зараз це практично неможливо.

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