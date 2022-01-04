На частину вимог протестувальників у Казахстані влада відреагувала. Зокрема, ціни на пальне у країні знизили.

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У Казахстані знизили ціну на газ

Влада Казахстану знизила ціни на зріджений газ у Мангістауській області. На площу в Актау прибули віцепрем'єр Єрали Тугжанов та міністр енергетики Магзум Мірзагалієв.

Вони повідомили, що ціну на ресурс опустять до 50 тенге за літр.

Крім того, 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду щодо соціально-економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, підвищення вартості палива стало приводом для акцій протесту на у країні.

Протести в Казахстані через ціну на пальне: що відомо

Ще 3 січня на заході Казахстану спалахнули протести через нову ціну на зріджений газ у частині регіонів країни. У середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).

Найбільше мітингувальників зібралося у містах Актау та Жанаозені. Однак акції проходили й в багатьох інших містах.

Люди спершу вимагали тільки зменшити ціну на газ, згодом закликали до відставки уряду, зведення нових фабрик та заводів,

скорочення безробіття.

скорочення безробіття. 4 січня сталося відомо про десятки затриманих, а також сутички активістів з поліцейськими.

Протести у Казахстані: дивіться відео

Текст допису Sputnik Ближнее зарубежье:

Влада Казахстану знизила ціни на скраплений газ у Мангістауській області.

На площу в Актау прибули віцепрем'єр Єрали Тугжанов та міністр енергетики Магзум Мірзагалієв.

Вони повідомили, що ціну на газ буде знижено до 50 тенге за літр.