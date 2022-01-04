На часть требований протестующих в Казахстане власти отреагировали. В частности, цены на топливо в стране снизили.

К теме Протесты в Казахстане: более двух десятков задержанных, полиция окружила митингующих

В Казахстане снизили цену на газ

Власти Казахстана снизили цены на сжиженный газ в Мангистауской области. На площадь в Актау прибыли вице-премьер Ералы Тугжанов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

Они сообщили, что цену на ресурс опустят до 50 тенге за литр.

Кроме того, 5 января президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Напомним, повышение стоимости топлива стало поводом для акций протеста в стране.

Протесты в Казахстане из-за цены на топливо: что известно

Еще 3 января на западе Казахстана вспыхнули протесты из-за новой цены на сжиженный газ в части регионов страны. В середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара).

Больше всего митингующих собралось в городах Актау и Жанаозене. Однако акции проходили и во многих других городах.

Люди сначала требовали только уменьшить цену на газ, впоследствии призывали к отставке правительства, возведению новых фабрик и заводов,

сокращение безработицы.

4 января стало известно о десятках задержанных, а также стычках активистов с полицейскими.

Протесты в Казахстане: смотрите видео

Текст допису Sputnik Ближнее зарубежье:

Влада Казахстану знизила ціни на скраплений газ у Мангістауській області.

На площу в Актау прибули віцепрем'єр Єрали Тугжанов та міністр енергетики Магзум Мірзагалієв.

Вони повідомили, що ціну на газ буде знижено до 50 тенге за літр.