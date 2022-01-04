Наймасштабніші протести тривають у Жанаозен та Актау. Однак люди зібралися й у багатьох інших містах по всій країн.

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Люди протестують через підвищення цін на пальне

Розпочалися масові акції ще 3 січня, однак вони тривають і 4 січня. "Радіо Свобода" пише, що багато протестувальників ночували на центральних площах міст у наметах та юртах.

Місцеве населення вийшло на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на зріджений газ. У телеграмі "Протесты в мире" інформують, що у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).

Люди вимагають відправити уряд у відставку. На акціях лунає гасло "Шал, кет!" (Дідо, йди!). Протестувальники мають на увазі Нурсултана Назарбаєва.

Згодом їхні вимоги розширилися до таких

відставки чинного викорінення корупції та кумівства,

зведення нових фабрик та заводів,

скорочення безробіття.

Поточна ситуація з протестами у Казахстані

За інформацією телеграму "Раньше всех. Ну почти", найчисленніші мітинги відбуваються в Актау – там зібралося приблизно 16 тисяч людей, у Жанаозені – приблизно 10 тисяч протестувальників.

В Актау в радіусі приблизно двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау скерували два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

У Нур-Султані ті, хто прийшов на акцію, вимагали організувати телеміст з мітингувальниками в Актау для того, щоб висловити їм підтримку. У результаті поліція затримала кількох людей.

В Алмати перекрили площу Республіки, у центрі міста не працює мобільний інтернет. Там затримали приблизно 20 людей.

В Астані мітингувальників оточили поліцейські. Кількох активістів вже затримали.

В Атирау, на площі Ісатая та Махамбета зібралися сотні людей.

У Таразі, що на півдні країни, на мітинг вийшли багатодітні матері та журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейські розпочали затримання.

Мітингувальників затримують і у Шимкенті та Кокшетау. Там поліція посилила патрулювання й оточила будинки активістів.

Журналіст Денис Казанський оприлюднив відео, на яких помітно, що між активістами та правоохоронцями спалахують сутички.

Протести у містах Казахстану: дивіться відео

У Казахстані масові протести: дивіться відео