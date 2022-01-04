Наймасштабніші протести тривають у Жанаозен та Актау. Однак люди зібралися й у багатьох інших містах по всій країн.

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Люди протестують через підвищення цін на пальне

Розпочалися масові акції ще 3 січня, однак вони тривають і 4 січня. "Радіо Свобода" пише, що багато протестувальників ночували на центральних площах міст у наметах та юртах.

Місцеве населення вийшло на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на зріджений газ. У телеграмі "Протесты в мире" інформують, що у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).

Люди вимагають відправити уряд у відставку. На акціях лунає гасло "Шал, кет!" (Дідо, йди!). Протестувальники мають на увазі Нурсултана Назарбаєва.

Згодом їхні вимоги розширилися до таких

  • відставки чинного викорінення корупції та кумівства,
  • зведення нових фабрик та заводів,
  • скорочення безробіття.

Поточна ситуація з протестами у Казахстані

  • За інформацією телеграму "Раньше всех. Ну почти", найчисленніші мітинги відбуваються в Актау – там зібралося приблизно 16 тисяч людей, у Жанаозені – приблизно 10 тисяч протестувальників.

В Актау в радіусі приблизно двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау скерували два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

  • У Нур-Султані ті, хто прийшов на акцію, вимагали організувати телеміст з мітингувальниками в Актау для того, щоб висловити їм підтримку. У результаті поліція затримала кількох людей.
  • В Алмати перекрили площу Республіки, у центрі міста не працює мобільний інтернет. Там затримали приблизно 20 людей.
  • В Астані мітингувальників оточили поліцейські. Кількох активістів вже затримали.
  • В Атирау, на площі Ісатая та Махамбета зібралися сотні людей.
  • У Таразі, що на півдні країни, на мітинг вийшли багатодітні матері та журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейські розпочали затримання.
  • Мітингувальників затримують і у Шимкенті та Кокшетау. Там поліція посилила патрулювання й оточила будинки активістів.

Журналіст Денис Казанський оприлюднив відео, на яких помітно, що між активістами та правоохоронцями спалахують сутички.

Протести у містах Казахстану: дивіться відео

У Казахстані масові протести: дивіться відео