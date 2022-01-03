Демонстранти вийшли на вулиці у місті Жанаозен та Актау. Влада вже відреагувала на ситуацію.

Зауважте Назарбаєв пішов з посади голови панівної партії Казахстану

У Казахстані масштабні антиурядові мітинги

Люди 3 січня зібрались на головній площі Інтимак у місті Актау.

Судячи з кадрів, десятки, якщо не сотні, протестувальників зібралися біля флагштока та вимагали зниження цін на газ,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема люди скандували вимоги щодо зниження цін на газ. У натовпі були поліцейські, однак вони не втручались.

Протести у Актау: дивіться відео

Перед цим, у неділю, 2 січня люди вийшли на протест у місті Жанаозен. Зокрема вони заявляли, що газ у регіоні подорожчав до 120 тенге (що дорівнює орієнтовно 7,53 гривні – 24 канал).

Протести у місті Жанаозен через здорожчання газу: дивіться відео

Вони вимагали знизити ціни до 60 тенге у відповідності до зарплат.

В управлінні енергетики та ЖКГМангістауської області пояснили подорожчання газу тим, що з 1 січня поточного року 100% зрідженого газу реалізується за допомогою електронної торгівлі,

– написало видання.

Досі влада ніяк не коментувала ситуацію. Проте згодом міністр відповів на питання у прямому ефірі.

Влада прокоментувала підвищення цін на газ

Міністр енергетики Магзум Мірзагалієв заявив, що ціни на газ формуватимуться самим ринком відповідно до попиту та пропозиції. Якщо ж будуть необґрунтовані завищення цін з боку індивідуальних підприємців, то влада вживатиме адміністративних заходів.

Вартість газу в середньому по країні становить 110 тенге за літр, в Атирауській області – 115 тенге, в Уральській – 120 тенге. У Мангістауській області, за даними акімату (так званий уряд області – 24 канал), ціни на газ варіюються від 95 до 115 тенге,

– мовиться у повідомленні.

Президент Токаєв відреагував на мітинги. У ніч з 2 на 3 січня він написав у твітері, що доручив уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені. Зокрема відомо, що:

за розпорядженням прем'єра Казахстану Аскара Маміна, створили урядову комісію для розгляду соціально-економічної ситуації в Мангістауській області;

ухвалили рішення про зниження вартості газу зі 120 до 85 – 90 тенге за літр.

Агентство із захисту та розвитку конкуренції почало розслідування щодо власників АЗС щодо цінової змови.

Останні новини щодо влади Казахстану

У листопаді 2021 року Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови панівної партії Казахстану "Нур Отан". Політсилу очолив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Назарбаєв був очільником партії з 1991 року. До речі, Токаєв здобув перемогу на президентських виборах 20 березня 2019 року.

Нинішній президент обіцяв, що прововжить політику свого попередника.

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