Демонстранти вийшли на вулиці у місті Жанаозен та Актау. Влада вже відреагувала на ситуацію.
Зауважте Назарбаєв пішов з посади голови панівної партії Казахстану
У Казахстані масштабні антиурядові мітинги
Люди 3 січня зібрались на головній площі Інтимак у місті Актау.
Судячи з кадрів, десятки, якщо не сотні, протестувальників зібралися біля флагштока та вимагали зниження цін на газ,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема люди скандували вимоги щодо зниження цін на газ. У натовпі були поліцейські, однак вони не втручались.
Протести у Актау: дивіться відео
Перед цим, у неділю, 2 січня люди вийшли на протест у місті Жанаозен. Зокрема вони заявляли, що газ у регіоні подорожчав до 120 тенге (що дорівнює орієнтовно 7,53 гривні – 24 канал).
Протести у місті Жанаозен через здорожчання газу: дивіться відео
Вони вимагали знизити ціни до 60 тенге у відповідності до зарплат.
В управлінні енергетики та ЖКГМангістауської області пояснили подорожчання газу тим, що з 1 січня поточного року 100% зрідженого газу реалізується за допомогою електронної торгівлі,
– написало видання.
Досі влада ніяк не коментувала ситуацію. Проте згодом міністр відповів на питання у прямому ефірі.
Влада прокоментувала підвищення цін на газ
Міністр енергетики Магзум Мірзагалієв заявив, що ціни на газ формуватимуться самим ринком відповідно до попиту та пропозиції. Якщо ж будуть необґрунтовані завищення цін з боку індивідуальних підприємців, то влада вживатиме адміністративних заходів.
Вартість газу в середньому по країні становить 110 тенге за літр, в Атирауській області – 115 тенге, в Уральській – 120 тенге. У Мангістауській області, за даними акімату (так званий уряд області – 24 канал), ціни на газ варіюються від 95 до 115 тенге,
– мовиться у повідомленні.
Президент Токаєв відреагував на мітинги. У ніч з 2 на 3 січня він написав у твітері, що доручив уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені. Зокрема відомо, що:
- за розпорядженням прем'єра Казахстану Аскара Маміна, створили урядову комісію для розгляду соціально-економічної ситуації в Мангістауській області;
- ухвалили рішення про зниження вартості газу зі 120 до 85 – 90 тенге за літр.
Агентство із захисту та розвитку конкуренції почало розслідування щодо власників АЗС щодо цінової змови.
Останні новини щодо влади Казахстану
- У листопаді 2021 року Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови панівної партії Казахстану "Нур Отан". Політсилу очолив президент Касим-Жомарт Токаєв.
- Назарбаєв був очільником партії з 1991 року. До речі, Токаєв здобув перемогу на президентських виборах 20 березня 2019 року.
- Нинішній президент обіцяв, що прововжить політику свого попередника.
Росія прагне знизити ціни на газ на 60% – дивіться відео