Передумовою до відставки уряду стали протести, які охопили Казахстан. Жителі країни вийшли на мітинг про підвищення цін на газ. Згодом люди почали вимагати відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.

Що цьому передувало У Казахстані знизили ціну на пальне, як того вимагали мітингувальники

Токаєв оголосив відставку уряду: що відомо

Відповідно до президентського указу, тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра Казахстану буде Аліхан Смаілов.

Щодо решти членів уряду, то вони продовжать працювати, допоки не затвердять новий склад.

Крім того, іншим указом Токаєв звільнив Кримбека Кушербаєва з посади державного секретаря. На його місце президент призначив Єрлана Каріна.

Хто буде в новому уряді: версія ЗМІ

Раніше низка ЗМІ заявляла, що Токаєв невдовзі має оголосити про відставку уряду. Однак офіційних підтверджень цій інформації не було. На тлі цих чуток видання "Sputnik Казахстан" оприлюднило новий склад уряду Казахстану.

Що змінилося

Міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді стане ще й віцепрем'єром.

Наймолодший міністр – Асет Іргалієв. Йому довірили національну економіку.

Мінпраці очолив Серік Шапкенов.

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Яким буде новий склад уряду Казахстану / Інфографіка Sputnik Казахстан

Токаєв звернувся до громадян Казастану

Пізно ввечері 4 січня президент Казахстану записав відеозвернення до жителів країни. Політик, зокрема, запевнив, що усі законні вимоги з боку активістів врахують. Водночас він анонсував робочу нараду щодо усіх цих питань: захід має відбутися 5 січня.

Крім того, Токаєв заклав громадян не піддаватися на провокації. Президент засудив заклики атакувати адміністративні приміщення, адже це злочин, за який загрожує покарання.

Після звернення Токаєва з’явилася інформація, що в столиці Алмати та Мангістауській області оголосили надзвичайний стан. Крім того, в Алмати запровадили низку заходів, зокрема комендантську годину та обмеження на переміщення.