Відповідний указ Токаєв підписав 5 січня. Мета документу – забезпечити безпеку населення Алмати, а також відновити законність і правопорядок.
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Надзвичайний стан у Алмати: які заходи діятимуть
- Комендантська годину з 23:00 до 7:00 (комендантом міста призначили начальника Департаменту столичної поліції Каната Таймерденова).
- Посилення охорони громадського порядку, охорони особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність і роботу транспорту.
- Обмеження на свободу пересування, зокрема транспорту.
- Перевірка документів, що засвідчують особу, а також особистий і огляд речей, огляд транспорту.
- Обмеження на в'їзд і виїзд із Алмати.
- Заборона на організацію та проведення масових заходів. Мовиться як про мирні зібрання, так і про спортивні змагання.
- Заборона на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин.
- Особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю.
- Тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних – ще й бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин.
Масштабні протести в Казахстані: коротко
- Почалися вони 3 січня. Тоді люди вийшли на мітинг проти уряду. Головною причиною таких настроїв стало підвищення цін на газ. Зокрема, у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара або 3,55 гривні), а тепер – 120 тенге (0,27 долара або 7,37 гривні).
- Найбільше мітингувальників зібралося в Актау та Жанаозені. Втім, протести відбувалися й у багатьох інших містах Казахстану.
- Окрім зменшення ціни на газ люди також вимагали відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.
- 4 січня стало відомим про десятки затриманих осіб, а також про сутички активістів з поліцейськими.
- На тлі протестів влада Мангістауської області була змушеною знизити ціну на газ до 50 тенге (0,11 долара або 3,14 гривні). Втім, протести там і у решті регіонів не стихли.
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