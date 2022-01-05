За словами Касима-Жомарта Токаєва, він обговорить питання проведення нових парламентських виборів. У такому випадку чинний парламент розпустять.

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Однак президент країни не уточнив, коли саме і з ким він обговорить можливість розпуску парламенту Казахстану.

Що зараз відбувається в Казахстані

За даними організації Netblock, майже вся країна відключена від інтернету – рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.



У Казахстані відключили інтернет / Фото Netblock

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