На площі Інтимак в Актау, що на заході Казахстану, з мітингувальниками зустрілася урядова комісія на чолі з віцепрем'єром Єрали Тугжановим. Він повідомив, що ціну за літр зрідженого газу встановили ​​на рівні 50 тенге.

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Протести підтримали жителі інших регіонів

Водночас Тугжанов дав "гарантію про непритягнення до відповідальності осіб, які перебували на площі". Проте мітингувальники в Актау повідомили, що не мають наміру припиняти протест, адже зниження ціни на газ було "одною з вимог".

За інформацією видання, серед вимог протестувальників на площі в Актау – підвищення соціального рівня життя населення зокрема. Дехто вимагав випустити з тюрем політв'язнів.

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Наразі протести, що почалися в західній частині країни, підтримали жителі інших регіонів. Тільки за 4 січня затримали вже понад 10 людей. В Актау люди перекрили дорогу до аеропорту. У сусідньому Жанаозені на площі зібралося приблизно 10 тисяч людей.

На заході країни мирні мітинги переросли в сутички з поліцією.

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Протести в Казахстані: коротко