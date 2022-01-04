На площі Інтимак в Актау, що на заході Казахстану, з мітингувальниками зустрілася урядова комісія на чолі з віцепрем'єром Єрали Тугжановим. Він повідомив, що ціну за літр зрідженого газу встановили на рівні 50 тенге.
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Протести підтримали жителі інших регіонів
Водночас Тугжанов дав "гарантію про непритягнення до відповідальності осіб, які перебували на площі". Проте мітингувальники в Актау повідомили, що не мають наміру припиняти протест, адже зниження ціни на газ було "одною з вимог".
За інформацією видання, серед вимог протестувальників на площі в Актау – підвищення соціального рівня життя населення зокрема. Дехто вимагав випустити з тюрем політв'язнів.
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Наразі протести, що почалися в західній частині країни, підтримали жителі інших регіонів. Тільки за 4 січня затримали вже понад 10 людей. В Актау люди перекрили дорогу до аеропорту. У сусідньому Жанаозені на площі зібралося приблизно 10 тисяч людей.
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Протести в Казахстані: коротко
- 3 січня на заході Казахстану почалися протести через ціну на зріджений газ у частині регіонів країни. У середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а змінили на 120 тенге (0,27 долара).
- Найбільше протестувальників зібралося у містах Актау та Жанаозені. Водночас акції проходили й в багатьох інших містах.
- Мітингувальники вимагали зменшити ціну на газ, але згодом закликали до відставки уряду, скорочення безробіття та зведення нових заводів зокрема.