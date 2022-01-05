По словам Касыма-Жомарта Токаева, он обсудит вопрос проведения новых парламентских выборов. В таком случае действующий парламент распустят.

Обратите внимание В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь

Однако президент страны не уточнил, когда именно и с кем он обсудит возможность роспуска парламента Казахстана.

Что сейчас происходит в Казахстане

По данным организации Netblock, почти вся страна отключена от интернета – уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.



В Казахстане отключили интернет / Фото Netblock

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