Цена на газ – повод для протестов

В Казахстане на улицы люди стали выходить еще 3 января 2022 года. В частности, в городах Актау и Жанаозен. Среди главных требований было снижение стоимости газа, которая возросла с наступлением нового года.

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В середине 2021 года газ для населения стоил 55–60 тенге (примерно 0,13 доллара), а в январе – 120 тенге (0,27 доллара).

Протесты 3 января 2022 года в Актау: смотрите видео

Впрочем, как стало понятно, цены на газ были лишь формальной причиной для протестов. Ведь их снижение не успокоило, а наоборот усилило протестную волну.

Среди требований протестующих появились в том числе и политические. Это отставка правительства и снижение влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Чрезвычайное положение и комендантский час

В ночь на 4 января правоохранители задержали 20 активистов. Днем эта цифра выросла до 100 человек. Больше всего задержаний произошло в городе Алматы.

Между силовиками и митингующими произошли первые столкновения. Военные пошли в наступление и применили против протестующих оружие. В частности, в Нур-Султане в митингующих летели гранаты и слезоточивый газ.

Власти согласились снизить стоимость газа до 50 тенге, однако митингующих это не остановило. Они заявили, что снижение цен было только одним из требований, однако есть еще и другие. Среди них – искоренение коррупции, создание новых рабочих городов и отставка правительства.

На фоне обострений противостояния в городе Алматы, в Мангистраунской и Алматинской областях президент ввел чрезвычайное положение с 5 по 19 января 2022 года. Кроме того, с 23:00 до 7:00 ввели комендантский час с ограничением передвижения транспорта.

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Что предусматривает чрезвычайное положение и комендантский час

Ужесточение охраны объектов стратегического значения, объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность людей и функционирование транспорта. Охрану общественного порядка;

Ограничение передвижения граждан и транспорта. При необходимости – проверка документов, удостоверяющих личность;

Ограничение на въезд и выезд из Алматы;

Запрещение проведения массовых мероприятий (спортивных, культурных и т.п.);

Запрет продажи оружия, боеприпасов, взрывчатки, специальных средств, ядовитых веществ;

Особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя.

Временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических – еще и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Также с 5 января режим чрезвычайного положения был введен и в столице страны – в Нур-Султане. Он будет действовать до 19 января 2022 года.

В протестах виновно правительство

Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал виновных в "газовых протестах". По словам политика, виновно правительство страны. Поэтому в ночь на 5 января Токаев отправил его в отставку.

По мнению президента, кризисную ситуацию в стране повлекли за собой действия министерства энергетики и компаний "Казмунайгаз" и "Казакгаз".

Из-за протестов Касым-Жомарт Токаев провел срочное совещание, где дал ряд поручений, в том числе:

Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель сроком на 180 дней;

ввести государственное ценовое регулирование социально-значимых продовольственных товаров. Решения будут одобрять главы регионов, учитывая ситуацию на месте;

приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

рассмотреть субсидирование арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

создать общественный фонд "Народа Казахстана", который будет финансироваться за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Также президент добавил, что правоохранители задержали директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене по подозрению в незаконном повышении цен.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов обсудить возможность роспуска парламента и проведения новых общенациональных выборов в Казахстане.

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Новые требования митингующих

Даже отставка правительства Казахстана не успокоила протестующих. В Жанаозене митингующие выдвинули новые требования к власти. Правда, пока их не поддержали в других городах. Эти требования выглядят так:

сменить режим власти;

провести народные выборы акима (городского главы);

вернуть конституцию 1993 года;

запретить преследование общественных активистов;

к власти в Казахстане должен прийти человек, не имеющий отношения к правящим кругам.

Ситуация в городах страны

Алматы

В крупнейшем городе Казахстана отставка правительства и снижение цены на газ никак не отразились на настроениях митингующих. Утром 5 января протесты вспыхнули с новой силой.

В Алматы, по данным СМИ, протестующие захватили здание акимата (администрации). Кроме того, в городе раздаются взрывы – митингующие уничтожают автомобили полиции.

Из-за столкновений в городе не работает общественный транспорт. Люди не могут добраться на работу. Также в Алматы проблемы с интернетом. По данным местных телеграм-каналов, власти намеренно глушат связь. И это якобы происходит не только в Алматы.

Протестующие подожгли здания акимата и местной прокуратуры. Такая же участь постигла и старую президентскую администрацию. Также известно о столкновениях с силовиками. По информации местных телеграм-каналов, в столкновениях уже пострадали более 500 человек, среди которых 130 женщин и пожилых людей.

В аэропорту крупнейшего города страны решили не принимать самолеты.

Обратите внимание! Из-за протестов в Казахстане Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в эту страну.

Актобе

В городе слышны звуки выстрелов и взрывов. Силовики для разгона митингующих используют водометы, чтобы те не захватили акимат, как это произошло в Алматы.

Атырау

В Атырау митингующие также пытаются штурмовать акимат. Против них силовики применяют светошумовые гранаты.

В Казахстане отключили интернет

По данным организации по кибербезопасности Netblocks, в обед 5 января весь Казахстан был отключен от интернета.

Доступ к интернету в стране упал на 98% / Фото Netblocks

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