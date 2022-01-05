Как пишет "Sputnik Ближнее зарубежье", из-за этого ограничен въезд и выезд из Алматы. В городе вводят комендантский час – с 23.00 до 7.00. Также ограничивают передвижение, в частности транспорта.
К теме Протесты в Казахстане не утихают, несмотря на снижение цены на газ
Многих митингующих задержала полиция
Отметим, что 4 января местная полиция задержала более 100 человек на двух различных акциях в городе Алматы. Одна касалась создания Демократической партии Казахстана и проходила рядом с "Алматы Ареной". Кроме этого, силовики наведались и на шествие с названием "Проснись, Казахстан". Ее организовали рядом с Парком Первого президента.
Известно, что всех задержанных отвезли в полицейские участки в Ауэзовском и Бостандицком районах. Отметим, что к массовым протестам в стране привело повышение цен на топливо.
Что происходит в городе Алматы / Фото из телеграм-канала NUR.KZ
В сети опубликовали видео, на котором видна колонна силовиков, стоящих наготове возле протестующих. "Да почти стыд, как же вы землякам в глаза смотреть потом будете...", – обратился к ним один из участников митинга.
Колонна силовиков на улицах Алматы: смотрите видео
Силовики пошли в наступление
Кроме этого, в сети показали кадры, на которых слышны выстрелы. Как пишут телеграм-каналы, это правоохранители применили оружие против митингующих. "Огонь, огонь", – слышен голос на видео.
В Алматы открыли огонь по протестующим: смотрите видео
Силовики в Алматы начали наступление: смотрите видео
Масштабные протесты в Казахстане: коротко о главном
- Акции протеста вспыхнули в стране на фоне повышения цен на газ. Сначала – с требованием об отставке правительства.
- Впоследствии от них начали звучать и другие призывы. Они касаются искоренения коррупции, возведения новых предприятий и уменьшения уровня безработицы.
- Президент Касым-Жомарт Токаев уже отреагировал. Он заверил, что власть услышала митингующих и 5 января соберется на совещание по упомянутым ими вопросам.