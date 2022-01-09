Силовики Казахстана продолжают массовые задержания. Еще утром в МВД сообщили, что задержали 5 135 человек. За несколько часов цифра выросла.
Обратите внимание У Назарбаева заявили, что Токаев не увольнял его с должности председателя Совбеза
Количество убитых не назвали
В Министерстве внутренних дел не указали, сколько митингующих убили во время зачисток. Однако там заявили, что среди задержанных якобы есть иностранцы.
Кроме того, из-за протестов правоохранители завели 125 уголовных дел.
Ситуацию в стране в МВД назвали контролируемой и стабильной, однако количество задержанных митингующих растет.
Протесты в Казахстане: главное
- Протесты в Казахстане не утихают уже почти неделю. Власти страны во главе с Токаевым пытаются жестоко подавить митинги граждан.
- Среди требований митингующих – борьба с коррупцией и избавление от влияния бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
- Президент Токаев уволил Назарбаева с должности председателя Совбеза Казахстана. Позже СМИ сообщили о побеге последнего из страны, однако его представитель это отрицал.
- Силовикам разрешили стрелять на поражение по участникам протестов. Среди погибших даже дети. За все время митингов в Казахстане погибли двое детей в возрасте 4 и 11 лет.
- По просьбе президента Касима-Жомарта Токаева, ОДКБ (Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Россия) ввели свои войска.
- Эпицентром митингов стал город Алматы.
- По всей стране уже несколько дней нет доступа к интернету и есть перебои мобильной связи или полное его отсутствие.
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