Об этом спикер Айдос Укибай сообщил на своей странице в социальных сетях в субботу, 8 января.

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Елбасы (титул Назарбаева – 24 канал) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,

– написал пресс-секретарь.

Укибай также отметил, что Назарбаев цинично "призвал сплотиться всех вокруг Токаева", который отдал приказ силовикам стрелять на поражение по митингующим во время акций протеста.

Спикер добавил, что бывший президент "провел телефонные переговоры с главами дружественных государств".

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что Назарбаев с семьей сбежал из Казахстана. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2 500 "миротворцев".

Протесты в Казахстане: смотрите видео