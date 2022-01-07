Соответствующий указ дал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, политик назвал митингующих убийцами и преступниками.

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Токаев начал говорить об иностранцах

После начала протестов в Казахстане Токаев обвинял в этом правительство. Однако как только в Кремле заявили об "организации из-за границы", казахский президент заявил, что силовикам якобы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".

Я приказал открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось столкнуться с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Так что их надо уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время,

– заявил Токаев.

Кроме того, Токаев обвинил в протестах правозащитников и активистов, а события в Алматы, по словам президента, – "подпольные теракты".

Ввод войск в Казахстан: главное

В Казахстане с 3 января продолжаются массовые протесты. Спустя два дня ситуация обострилась, поэтому президент страны Касым-Жомарт Токаев решил обратиться в Организацию Договора коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести войска.

В тот же вечер Совбез ОДКБ принял решение отправить своих военных "миротворцев" в Казахстан.

7 января такое решение было принято и в Таджикистане и Кыргызстане.

Россия же ввела войска еще утром 6 января, однако только вечером подтвердила это.

По данным ОДКБ, в Казахстане находятся 2 500 "миротворцев".

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