В стране ввели "критически красный уровень террористической угрозы". Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.

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Решение согласовал президент Касым-Жомарт Токаев.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев заявил, что "миротворцы" ОДКБ якобы охраняют государственные объекты, а участия в ликвидации вооруженных протестующих не берут.

Токаев говорит, что порядок в Казахстане уже навели

Президент Казахстана заявил, что "конституционный порядок" восстановили во всех регионах страны, а местные власти якобы полностью контролируют ситуацию. Однако, по его словам, "террористы" до сих пор применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан. Из-за этого спецоперацию будут проводить "до полного уничтожения боевиков".

Какова ситуация в Алматы

Жителей крупнейшего города Казахстана до сих пор просят не выходить на улицу. На видео с улиц Алматы слышны звуки выстрелов. Перестрелки между военными и протестующими все еще продолжаются.

Смотрите видео из Алматы утром 7 января:

Что известно о протестах в Казахстане

Смотрите видео о протестах в Казахстане: