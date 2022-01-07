В стране ввели "критически красный уровень террористической угрозы". Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.
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Решение согласовал президент Касым-Жомарт Токаев.
Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев заявил, что "миротворцы" ОДКБ якобы охраняют государственные объекты, а участия в ликвидации вооруженных протестующих не берут.
Токаев говорит, что порядок в Казахстане уже навели
Президент Казахстана заявил, что "конституционный порядок" восстановили во всех регионах страны, а местные власти якобы полностью контролируют ситуацию. Однако, по его словам, "террористы" до сих пор применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан. Из-за этого спецоперацию будут проводить "до полного уничтожения боевиков".
Какова ситуация в Алматы
Жителей крупнейшего города Казахстана до сих пор просят не выходить на улицу. На видео с улиц Алматы слышны звуки выстрелов. Перестрелки между военными и протестующими все еще продолжаются.
Смотрите видео из Алматы утром 7 января:
Что известно о протестах в Казахстане
- Ситуация в Казахстане обострилась 5 января, когда между протестующими и силовиками возникли серьезные столкновения. В этот день активисты начали захватывать административные здания и поджигать их.
- В ночь на 6 января в Алматы царило мародерство – люди громили магазины, банки и торговые центры.
- По просьбе Токаева Россия и Беларусь отправили в Казахстан своих "миротворцев". В США сомневаются относительно законности такого шага.
- Кстати, так называемым миротворцам разрешили открывать огонь во время защиты административных зданий.
- По официальным данным, по состоянию на 7 января на протестах задержали более 3 тысяч человек, а 26 – убили.
Смотрите видео о протестах в Казахстане: