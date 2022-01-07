Зачистки продлятся до полного уничтожения "боевиков",
– президент
Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Во время него чиновники обозначили ситуацию в Казахстане.
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Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный строй преимущественно восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию,
– заявил президент.
Однако он отметил, что террористы до сих пор применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан.
"Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заверил Токаев.
Глава государства дал ряд поручений для дальнейшей стабилизации событий.
Что происходит в Казахстане 7 января
В стране продолжаются зачистки протестующих. На улицах Алматы все еще слышатся звуки выстрелов. Известно, что военные задержали по меньшей мере 3 тысячи протестующих. Кроме того, в МВД Казахстана говорят о "26 убитых вооруженных преступниках".
Главное о протестах в стране
- Ситуация в Казахстане обострилась 5 января. Тогда между протестующими и силовиками возникли серьезные столкновения. Активисты начали захватывать административные здания города и поджигать их. На улицах раздавались взрывы, и бушевали пожары.
- Ночью в Алматы царило мародерство. Люди крушили магазины, банки и торговые центры и выносили оттуда все, что хотели.
- По просьбе Токаева Россия и Беларусь отправили в Казахстан своих "миротворцев". В США сомневаются относительно законности такого шага.
Смотрите видео о протестах в Казахстане:
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Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. На заседании рассмотрели оперативную ситуацию в стране, обсудили ситуацию в регионах и ход антитеррористической операции. Также он дал ряд поручений для дальнейшей стабилизации ситуации в стране.
"Началась операция антитеррора. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный строй преимущественно восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до уничтожения боевиков", – заявил Токаев.