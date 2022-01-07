Призыв к миру от террористов: детали

Боевики отметили, что внимательно следят за происходящим в Казахстане. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел талибов Абдул Кагар Балхи.

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Как близкий сосед и экономический партнер Афганистан обеспокоен недавними беспорядками в Казахстане. Призывает правительство и протестующих решать проблемы путем переговоров и мирных средств,

– подчеркнул Балхи.

Он отметил, что власти следует вернуть спокойствие и стабильность в Казахстане.

Что известно о "Талибане" Это исламистская группировка, которая после вывода американских войск летом 2021 года захватила власть в Афганистане. Боевики известны своей жестокостью и бесчеловечным отношением к населению, особенно – женщинам. Так, в первые недели захвата страны тысячи афганцев пытались сбежать с родины за границу. Ведь оставаться в Афганистане было очень опасно. Теперь в стране экономический и гуманитарный кризис.

Детали о ситуации в Казахстане

Поводом для протестов стало значительное повышение цен на газ. Поэтому 3 января казахи вышли на митинги.

Однако после снижения тарифов и отставки правительства протесты не прекратились.

Поэтому Россия и Беларусь ввели "своих миротворцев", которые должны защищать государственные объекты. Однако им уже разрешили стрелять в протестующих.

В США сомневаются в целесообразности отправки российских бойцов. В Москве ответили, что "представители Вашингтона не все понимают".

По состоянию на утро 7 января в Казахстане идет антитеррористическая операция по зачистке вооруженных митингующих. Известно о по меньшей мере 3 тысячах задержанных и 26 убитых.

Смотрите видео о протестах в Казахстане:

Полный текст публикации в твиттере Абдулла Кагара Балхи:

ИЭА внимательно следит за ситуацией в Казахстане. Как близкий сосед и экономический партнер, озабоченный недавними беспорядками. Он призывает как правительство, так и протестующих решать проблемы путем переговоров и мирных средств, а также вернуть покой и стабильность в страну.