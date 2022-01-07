Российские военные туда прилетели еще раньше. Все они должны охранять важные инфраструктурные объекты, пока в этом буден потребность.

Самое главное Войска России, зачистка, тысяча пострадавших: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Десантники из Беларуси прилетели в Казахстан

Пять самолетов Ил-76 с белорусскими военными на бортах прилетели в Казахстан – для "урегулирования ситуации".

Все они, как указали на белорусском телеканале "МИР24" , являются десантниками, служащими по контракту .

Лукашенко поделился с Токаевым опытом борьбы с протестами

Ранее в этот же день, 6 января, генсек ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Станислав Зась сообщил, пишет BELTA , что Касим-Жомарт Токаев (президент Казахстана) и Александр Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси) пообщались по телефону. При этом:

Лукашенко заявил о полной поддержке Казахстана.

А Токаев поблагодарил его за "помощь в преодолении кризиса".

Напомним, в Беларуси в 2020 году также были массовые протесты – из-за фальсификаций на выборах, благодаря которым Александр Лукашенко в очередной раз остался в должности президента. Однако их жестоко подавили силовики, полностью подконтрольные Лукашенко.

Заметьте: кроме белорусов в Казахстан прибыли военные России, планируют прибыть – из Армении и Таджикистана. А вот Кыргызстан, также являющийся членом ОДКБ, приобщиться не захотел.

Последние новости по ситуации в Казахстане, охваченном массовыми беспорядками: