Детали о жертвах и раненых
18 человек получили ранения во время зачисток. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на министерство внутренних дел.
Читайте также В США сомневаются относительно законности ввода войск ОДКБ в Казахстан: Россия возмущена
Кроме того, в ведомстве заявили об убитых "26 вооруженных преступниках".
Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев утверждает, что на стороне "террористов работали профессиональные снайперы со специальным оружием".
Военным разрешили стрелять в протестующих
Военным стран Организации договора о коллективной безопасности разрешили использовать оружие при защите государственных объектов в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что такое право у "Коллективных миротворческих сил" есть.
В то же время в МВД Казахстана пригрозили всем вооруженным протестующим "уничтожением".
Кратко о ситуации в Казахстане
- Протесты в Казахстане продолжаются с 3 января. Ситуация обострилась 5 января, когда между митингующими и силовиками возникли серьезные столкновения.
- Ночью на 6 января в Алматы царило мародерство. Люди разрушали магазины и банки и выносили оттуда дорогую технику.
- Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу. Так, в Казахстан прибыли белорусские и российские военные.
Смотрите видео о протестах в Казахстане: