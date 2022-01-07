Детали о жертвах и раненых

18 человек получили ранения во время зачисток. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на министерство внутренних дел.

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Кроме того, в ведомстве заявили об убитых "26 вооруженных преступниках".

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев утверждает, что на стороне "террористов работали профессиональные снайперы со специальным оружием".

Военным разрешили стрелять в протестующих

Военным стран Организации договора о коллективной безопасности разрешили использовать оружие при защите государственных объектов в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что такое право у "Коллективных миротворческих сил" есть.

В то же время в МВД Казахстана пригрозили всем вооруженным протестующим "уничтожением".

Обратите внимание! Утром 7 января спецоперация по зачистке протестующих продолжается. На улицах Алматы периодически слышны звуки выстрелов.

Кратко о ситуации в Казахстане

Протесты в Казахстане продолжаются с 3 января. Ситуация обострилась 5 января, когда между митингующими и силовиками возникли серьезные столкновения.

Ночью на 6 января в Алматы царило мародерство. Люди разрушали магазины и банки и выносили оттуда дорогую технику.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу. Так, в Казахстан прибыли белорусские и российские военные.

Смотрите видео о протестах в Казахстане: