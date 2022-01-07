Деталі про жертв та поранених
18 людей зазнали поранення під час зачисток. Про це місцеві ЗМІ повідомляють із посиланням на міністерство внутрішніх справ.
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Крім того, у відомстві заявили про вбитих "26 озброєних злочинців".
Перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Даурен Абаєв стверджує, що на боці "терористів працювали професійні снайпери із спеціальною зброєю".
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