Деталі про жертв та поранених

18 людей зазнали поранення під час зачисток. Про це місцеві ЗМІ повідомляють із посиланням на міністерство внутрішніх справ.

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Крім того, у відомстві заявили про вбитих "26 озброєних злочинців".

Перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Даурен Абаєв стверджує, що на боці "терористів працювали професійні снайпери із спеціальною зброєю".

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