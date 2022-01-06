Про це розповів генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась. Зокрема він відповів на запитання, чи будуть вони стріляти під час захисту держоб'єктів.

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Так, в цьому випадку буде застосовуватися зброя. Такі права у військовослужбовців колективних миротворчих сил є,

– повідомив генсек ОДКБ.

У міністерстві внутрішніх справ Казахстану назвали жорсткі протистояння з мітингувальниками – "антитерористичною операцією". Там пригрозили знищенням озброєним протестувальникам.

Протести у Казахстані: головне

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Мітингувальники в Алмати захопили аеропорти. Окрім летовища в найбільшому місті країни мітингарі підпалили будівлі акимату, прокуратури та колишньої президентської резиденції.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

У країні також немає доступу до інтернету, в Алмати та Нур-Султані відсутній мобільний зв'язок.

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