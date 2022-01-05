За словами прем'єр-міністра Вірменії, війська ОДКБ будуть у Казахстані доти, поки ситуація в країні не стабілізується. Таке рішення ухвалила рада організації.
Зверніть увагу Російські війська можуть відправити в Казахстан
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору колективної безпеки готова ввести війська в Казахстан. Напередодні про доречність такого кроку заявив казахський президент Касим-Жомарт Токаєв.
За словами прем'єр-міністра Вірменії, війська ОДКБ будуть у Казахстані доти, поки ситуація в країні не стабілізується. Таке рішення ухвалила рада організації.
Зверніть увагу Російські війська можуть відправити в Казахстан
Доповнюємо новину...