За словами прем'єр-міністра Вірменії, війська ОДКБ будуть у Казахстані доти, поки ситуація в країні не стабілізується. Таке рішення ухвалила рада організації.

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