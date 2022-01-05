Відео оприлюднив блогер Денис Казанський, однак першоджерело наразі невідоме. Журналіст зазначив, що надходить інформація про багатьох жертв.
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Кіькість жертв вже, напевно, йде на сотні,
– написав Казанський.
Зауважимо, що раніше повідомляли про вісьмох загиблих правоохоронців та одного протестувальника. Також ЗМІ писали про двох жертв під час операції в аеропорту в Алмати. Оданк на відео з моргу загиблих більше.
Відео з моргу Казахстану, 18+:
Що відбувається у Казахстані
- Мітингувальники у Казахстані вийшли на протести 3 січня. Спочатку причиною називали подорожчання газу. Влада погодилась знизити тарифи, але демонстранти висунули нові вимоги.
- Протести спалахнули з нововю силою. У країні повністю вимкнули інтернет. Доступу до мемрежі не було протягом 7 годин.
- Потім на всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.
- У Росії заявили, що США начебто причетні до протестів. Білий дім назвав такі звинувачення безглуздими.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ, куди входить Росія та Білорусь. У російській Думі заявили, що можуть ввести війська у Казахстан.