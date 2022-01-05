Відео оприлюднив блогер Денис Казанський, однак першоджерело наразі невідоме. Журналіст зазначив, що надходить інформація про багатьох жертв.

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Кіькість жертв вже, напевно, йде на сотні,

– написав Казанський.

Зауважимо, що раніше повідомляли про вісьмох загиблих правоохоронців та одного протестувальника. Також ЗМІ писали про двох жертв під час операції в аеропорту в Алмати. Оданк на відео з моргу загиблих більше.

Відео з моргу Казахстану, 18+:

Що відбувається у Казахстані