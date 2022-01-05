Казахстанські протестувальники 5 січня захопили аеропорт в Алмати. Однак під час операції його звільнили.
До речі В Алмати проводять антитерористичну операцію, а аеропорт зачистили від мітингарів
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В аеропорту Алмати проводять антитерористичну операцію. Повідомляють, що загинули двоє військовослужбовців Казахстану.
Джерело:Zakon.kz
Казахстанські протестувальники 5 січня захопили аеропорт в Алмати. Однак під час операції його звільнили.
До речі В Алмати проводять антитерористичну операцію, а аеропорт зачистили від мітингарів
Новина доповнюється…