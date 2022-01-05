Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, США стежать за ситуацією у Казахстані. Владу країни закликають бути стриманою на тлі протестів, які відбуваються.

Читайте також У Казахстані закрили консульство США: американців просять не виходити на вулиці

Звинувачення Росії у причетності безглузді

Також Джен Псакі назвала безглуздими звинувачення збоку Росії, що США нібито причетні до протестів у Казахстані.

Є деякі божевільні російські твердження щодо того, що США стоять за всім цим. Дозвольте скористатися цією можливістю та заявити, що це абсолютна брехня,
– сказала вона.

Як реагує Росія на ситуацію в Казахстані

Вам буде цікаво дізнатись про протести в Казахстані: дивіться відео