Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, США стежать за ситуацією у Казахстані. Владу країни закликають бути стриманою на тлі протестів, які відбуваються.

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Звинувачення Росії у причетності безглузді

Також Джен Псакі назвала безглуздими звинувачення збоку Росії, що США нібито причетні до протестів у Казахстані.

Є деякі божевільні російські твердження щодо того, що США стоять за всім цим. Дозвольте скористатися цією можливістю та заявити, що це абсолютна брехня,

– сказала вона.

Важливо! У Казахстані тривають протести третій день через підняття цін на газ. Згодом, коли їх знизили, люди виставили нові вимоги, зокрема, відставку уряду. Ситуація загострилась 5 січня, мітингувальники почали захоплювати адмінбудівлі. Є перші жерви у сутичках з силовиками. В країні ввели надзвичайний стан.

Як реагує Росія на ситуацію в Казахстані

У Володимира Путіна відреагували на протести, які охопили Казахстан. Як заявляв його прессекретар Дмтро Пєсков, до них по допомогу не зверталися.Крім того, він стверджував, що країна сама має вирішувати свої проблеми.

Також на тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а той і з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в країні.

З російського аеропорту "Внуково" вилітав літак до Казахстану. Однак прямо під час польоту його маршрут приховали. Свій маршрут російський літак Ту-214 приховав після того, як увійшов у повітряний простір Казахстану. Серед варіантів, куди він міг летіти – аеропорт в Актау або в Алмати, чи навіть столиця Нур-Султан.

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