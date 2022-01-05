На ситуацію в Казахстані відреагували у Росії. Все, що там відбувається, прокоментував прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.
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Росія про протести в Казахстані
Казахстан не просив допомоги у Росії через протести,
– заявив Пєсков.
Він додав, що Росія переконана, що Казахстан зможе самостійно вирішити свої внутрішні проблеми. Та наголосив, що "важливо, аби ніхто ззовні не втручався у ситуацію".
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