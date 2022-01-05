У переліку міст Казахстану, де влада запровадила режим надзвичайної ситуації, поповнення. Тепер обмеження діятимуть і у столиці.

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У Нур-Султані ввели режим надзвичайної ситуації

У столиці Казахстану запровадили режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ вже підписав президент Касим-Жомарт Токаєв. Обмеження в Нур-Султані діятимуть з 5 по 19 січня.

Нагадаємо, раніше режим НС вже ввели в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях.

Режим надзвичайної ситуації передбачає

комендантську годину з 23:00 до 7:00;

посилення охорони громадського порядку, охорони особливо важливих державних і стратегічних об'єктів;

обмеження на свободу пересування;

перевірку документів людей, а також огляд речей та транспорту;

обмеження на в'їзд і виїзд з регіону;

заборону на проведення масових заходів;

заборону на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин;

особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю;

вилучення на певний час у людей зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб – ще й бойової та навчальної військової техніки.

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