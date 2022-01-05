Протести через ціну на газ у Казахстані продовжуються. Зокрема, вранці 5 січня заворушення знову спалахнули в Алмати.
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Протести в Алмати не припиняються
Інтерфакс-Казахстан повідомляє з посиланням на слова очевидців, що в Алмати вранці 5 січня знову спалахнули заворушення. Там на вулицях перебувають БТРи. У місті лунають вибухи світлошумових гранат.
Мітингувальники зібралися на перетині вулиці Толебі та Східної об'їзної дороги та в іншому кінці міста – у мікрорайоні "Аксай" на Толі бі та вулиці Момиш ули.
Протестувальники вранці 5 січня продовжили акції: дивіться відео
Ці райони оточили поліцейські та військові. Там чути звуки вибухів та яскраві спалахи. Правоохоронці виставляють кордони на перетині вулиць аль-Фарабі та Назарбаєва.
У місті не працює громадський транспорт, на зупинках дуже багато людей, які намагаються дістатися на роботу. Дехто з них був у результаті змушений залишитися вдома. Крім того, і надалі є проблеми з інтернетом.
У місті лунають вибухи: дивіться відео
Протестувальники захопили поліцейське авто
В Алмати ввели надзвичайний стан. Учасники акції влаштовували за поліцейськими, які відставили від своїх загонів, погоню. У результаті захопили автівку поліції.
Учасники акції захопили авто поліції: дивіться відео
ЗМІ кажуть про захоплення влади в Алмати
Водночас телеграм-канали пишуть, що протестувальники захопили уряд в Алматинській області. Люди вступали у сутички зі силовиками.
Мітингувальники захопили владу в Алмати: дивіться відео
Ситуація з протестами в Жанаозені
У телеграм-канали "РИА-Новости" зазначили, що у місті Жанаозен після масштабних протестів затримали директора газопереробного заводу Накбергена Тулепова.
Місцеві ЗМІ пишуть, що агентство з фінансового моніторингу розпочало досудове розслідування щодо Тулепова, який "підняв без причини" ціну на зріджений газ.
Реакція на акції протесту від МВС Казахстану
У Міністерстві внутрішніх справ Казахстану зазначили, що протестувальники перекривали дороги, блокували рух транспорту. Вони використовували каміння, палиці, газові та перцеві балони, а також пляшки із запалювальною сумішшю.
Крім того, деякі мітингувальники атакували співробітників правоохоронних та інших державних органів. А в Алмати, Шимкенті та Таразі сталися спроби нападу на будівлі акіматів, де порушники вибили скло і двері та завдали іншої матеріальної шкоди.
Під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, а 37 службових автомобілів були пошкоджені,
– наголосили у відомстві.
Там також додали, що наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 13 фактів хуліганства, нападу на будівлі держорганів і застосування насильства до представників влади. За порушення громадського порядку затримали понад 200 людей.
У Казахстані знизили ціну на газ і розпустили уряд
- Влада Казахстану виконала частину вимог протестувальників. Зокрема, у Мангістауській області знизили ціну на зріджений газ. Пальне коштує 50 тенге (3,14 гривні), як і було раніше.
- Крім того, президент Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни. Рішення набирає чинності з дня публікації, тобто 5 січня.
- Згодом глава держави заявив, що у ситуації, яка склалася в Казахстані, винен уряд. Зокрема, міністерство енергетики та 2 компанії: "Казмунайгаз" і "Казакгаз". Токаєв дав у зв'язку з цим низку доручень.