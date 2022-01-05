На тлі загострення ситуації президент Казахстану провів нараду. Під час неї він дав низку доручень.

До теми На тлі протестів у Казахстані в столиці Алмати запровадили комендантську годину

Доручення глави держави

Запровадити державне регулювання цін на бензин і дизель строком на 180 днів;

запровадити державне цінове регулювання щодо соціально-значущих продовольчих товарів. Рішення будуть схвалювати глави регіонів враховуючи ситуацію на місці;

приступити до розробки закону "про банкрутство фізичних осіб";

розглянути необхідність введення мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення строком на 180 днів;

розглянути субсидування орендної плати щодо вторинного житла для соціально вразливих верств населення;

створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансуватиметься коштом приватних і державних джерел, для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей.

Одне з найважливіших завдань кабміну – стримування інфляції, залишилося невиконаним,

– наголосив політик.

До речі, Касим-Жомарт Токаєв додав, що директора газопереробного заводу в Жанаозені вже затримали.

Що треба знати про протести в Казахстані

3 січня люди вийшли на вулиці через підвищення цін на газ. Так, у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 3,55 гривні), а тепер – 120 тенге (7,37 гривні). Крім того, населення вимагає відставити уряд, побудувати нові заводи та скоротити безробіття.

4 січня між протестувальниками та силовиками трапилися сутички. За даними ЗМІ, активісти палили автомобілі правоохоронців. Десятки людей затримали.

На тлі протестів влада Мангістауської області знизити ціну на газ до 50 тенге (3,14 гривні). Однак зупинити протести не вдалося.

В Алматі вже запровадили комендантську годину. Вона діятиме з 23:00 до 07:00. У цей час в'їзд та виїзд у столицю заборонені, а також не можна проводити масові заходи. Триватиме обмеження до 19 січня.

Це може вас зацікавити – Кримський сценарій для Казахстану: дивіться відео

Повний текст публікації телеграм-каналу "NUR.KZ - Новости Казахстану"

Касим-Жомарт Токаєв дав низку доручень для стабілізації соціально-економічної ситуації.

Запровадити державне регулювання цін на бензин і дизель строком на 180 днів;

запровадити державне цінове регулювання щодо соціально-значущих продовольчих товарів. Рішення будуть схвалювати глави регіонів враховуючи ситуацію на місці;

приступити до розробки закону "про банкрутство фізичних осіб";

розглянути необхідність введення мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення строком на 180 днів;

розглянути субсидування орендної плати щодо вторинного житла для соціально вразливих верств населення;

створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансуватиметься коштом приватних і державних джерел, для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей.