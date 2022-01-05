На фоне обострения ситуации президент Казахстана провел совещание. Во время него он дал ряд поручений.

К теме На фоне протестов в Казахстане в столице Алматы ввели комендантский час

Поручения главы государства

Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель сроком на 180 дней;

ввести государственное ценовое регулирование относительно социально-значимых продовольственных товаров. Решение будут принимать главы регионов учитывая ситуацию на месте;

приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

рассмотреть субсидирование арендной платы относительно вторичного жилья для социально уязвимых слоев населения;

создать общественный фонд "народа Казахстана", который будет финансироваться за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Одно из важнейших заданий кабмина – сдерживание инфляции – осталось невыполненным,

– подчеркнул политик.

Кстати, Касым-Жомарт Токаев добавил, что директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене уже задержали.

Что нужно знать о протестах в Казахстане

3 января люди вышли на улицы из-за повышения цен на газ. Так, в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 3,55 гривны), а теперь – 120 тенге (7,37 гривны). Кроме того, население требует отставить правительство, построить новые заводы и сократить безработицу.

4 января между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СМИ, активисты жгли автомобили правоохранителей. Десятки людей задержали.

На фоне протестов власть Мангистауской области снизила цену на газ до 50 тенге (3,14 гривны). Однако остановить протесты не удалось.

В Алмате уже ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00. В настоящее время выезд и въезд в столицу запрещены, а также нельзя проводить массовые мероприятия. Продлится ограничение до 19 января.

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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений для стабилизации социально-экономической ситуации.

Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель сроком на 180 дней;

ввести государственное ценовое регулирование относительно социально-значимых продовольственных товаров. Решение будут принимать главы регионов учитывая ситуацию на месте;

приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

рассмотреть субсидирование арендной платы относительно вторичного жилья для социально уязвимых слоев населения;

создать общественный фонд "народа Казахстана", который будет финансироваться за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.