Протесты из-за цены на газ в Казахстане продолжаются. В частности, утром 5 января беспорядки снова вспыхнули в Алматы.
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Протесты в Алматы не прекращаются
Интерфакс-Казахстан сообщает со ссылкой на слова очевидцев, что в Алматы утром 5 января снова вспыхнули беспорядки. Там на улицах находятся БТРы. В городе раздаются взрывы светошумовых гранат.
Митингующие собрались на пересечении улицы Толеби и Восточной объездной дороги и в другом конце города – в микрорайоне "Аксай" на Толи би и улице Момыш улы.
Протестующие утром 5 января продолжили акции: смотрите видео
Эти районы оцепили полицейские и военные. Там слышны звуки взрывов и яркие вспышки. Правоохранители выставляют кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева.
В городе не работает общественный транспорт, на остановках очень много людей, которые пытаются добраться на работу. Кое-кто из них был в итоге вынужден остаться дома. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с интернетом.
В городе раздаются взрывы: смотрите видео
Протестующие захватили полицейское авто
В Алматы ввели чрезвычайное положение. Участники акции устраивали за полицейскими, которые отставили от своих отрядов, погоню. В результате захватили машину полиции.
Участники акции захватили авто полиции: смотрите видео
СМИ говорят о захвате администрации в Алматы
В то же время телеграм-каналы пишут, что протестующие захватили акимат (госадминистрацию) в Алматинской области. Люди вступали в стычки с силовиками.
Митингующие захватили акимат в Алматы: смотрите видео
Ситуация с протестами в Жанаозене
В телеграм-канале "РИА-Новости" отметили, что в городе Жанаозен после масштабных протестов задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.
Местные СМИ пишут, что агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении Тулепова, который "поднял без причины" цену на сжиженный газ.
Реакция на акции протеста от МВД Казахстана
В Министерстве внутренних дел Казахстана отметили, что протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта. Они использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны, а также бутылки с зажигательной смесью.
Кроме того, некоторые митингующие атаковали сотрудников правоохранительных и других государственных органов. А в Алматы, Шымкенте и Таразе произошли попытки нападения на здания акиматов, где нарушители выбили стекло и двери и нанесли другой материальный ущерб.
Во время беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены,
– подчеркнули в ведомстве.
Там также добавили, что правоохранители начали досудебное расследование относительно 13 фактов хулиганства, нападения на здания госорганов и применения насилия к представителям власти. За нарушение общественного порядка задержали более 200 человек.
В Казахстане снизили цену на газ и распустили правительство
- Власть Казахстана выполнила часть требований протестующих. В частности, в Мангистауской области снизили цену на сжиженный газ. Горючее стоит 50 тенге (3,14 гривны), как и было раньше.
- Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны. Решение вступает в силу со дня публикации, то есть 5 января.
- Впоследствии глава государства заявил, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, виновато правительство. В частности, министерство энергетики и 2 компании: "Казмунайгаз" и "Казакгаз". Токаев дал в связи с этим ряд поручений.