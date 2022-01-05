Надзвичайний стан запровадили 5 січня. Діятиме він до 19 січня.

Важливо Вибухи й сотні затриманих: у Казахстані далі протести, ЗМІ пишуть про захоплення влади в Алмати

У зв'язку з серйозною загрозою безпеці громадян та з метою забезпечення громадської безпеки постановляю запровадити у межах Алматинської області надзвичайний стан,

– мовиться у постанові президента.

У яких регіонах вже запровадили обмеження

Алмати;

Мангістауській області;

Алматинській області.

Що передбачає надзвичайний стан

Комендантську годину з 23:00 до 7:00;

посилення охорони громадського порядку, охорони особливо важливих державних і стратегічних об'єктів;

обмеження на свободу пересування, зокрема транспорту;

перевірку документів особи, а також огляд речей та транспорту;

обмеження на в'їзд і виїзд з регіону;

заборону на проведення масових заходів;

заборону на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин;

особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю;

тимчасове вилучення у людей зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб – ще й бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин.

За законним виконанням цих обмежень має стежити генпрокурор Казахстану.

Протести в Казахстані: що треба знати

3 січня люди вийшли на протести через суттєве збільшення ціни на газ. Вони вимагали розпустити уряд. Після того, як трапилися сутички між активістами та силовиками, ціну на зріджений газ зменшили, а президент погодив відставку уряду. Однак протести це вже не зупинило.

Зранку 5 січня на вулиці Алмати вивели БТРи, протестувальники палили автівки правоохоронців, крім того, лунали звуки вибухів світлошумових гранат. Транспорт у найбільшому місті Казахстану не працює, тому люди не можуть добратися на роботу.

За даними ЗМІ, протестувальники захопили адміністрацію в Алматинській області..

Зверніть увагу! Президент Казахстану звинуватив у виникненні протестів уряд, а також міністерство енергетики та 2 компанії: "Казмунайгаз" і "Казакгаз".