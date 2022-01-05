Влада Казахстану виконала прохання протестувальників, зокрема знизила ціну на зріджений газ та відправила у відставку уряд. Однак акції продовжуються. А люди, за інформацією ORDA, висувають нові вимоги.
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Жителі Жанаозена висунули нові вимоги
Вже 5 січня протестувальники міста Жанаозен, яка разом з Алмати найактивніше мітингує, висунули владі свої нові вимоги.
Учасники акцій просять
- змінити режим;
- провести народні вибори акіма (голова місцевого органу виконавчої влади) кожної області та міста, кандидатів має обирати місцеве населення;
- повернути Конституцію 1993 року;
- влада не має переслідувати громадських активістів;
- до влади має прийти людина, яка є поза системою та не з владних кіл.
Звертаємо увагу, що ці вимоги висунули поки протестувальники лише Жанаозена.
У місті протестують понад 10 тисяч людей
На вулиці Жанаозена до обіду 5 січня вийшли приблизно 12 тисяч людей. Протести там не припиняються.
Акції протесту у Жанаозені: дивіться відео
- Протести в Казахстані розпочалися ще 3 січня, вони тривають і досі. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.
- У результаті влада пішла на постпуки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Однак протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.
- Періодично спалахують сутички активістів з правоохоронцями, протестувальників затримують.
- Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – правоохоронці.
- Вранці 5 січня на вулиці Алмати вивели БТРи, протестувальники палили автівки поліції, крім того, лунали звуки вибухів світлошумових гранат. ЗМІ пишуть, що учасники акції захопили адміністрацію в Алматинській області.
- В Алмати, Мангістауській та Алматинській областях ввели надзвичайний стан.
- У мережі з'явилася інформація, що протестувальники відкрили вогонь по військових.