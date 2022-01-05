На вулицях вирують пожежі та лунають вибухи
На дорогах Алмати вирують пожежі. Все тому, що протестувальники підпалили автомобілі правоохоронців та військових. Про це повідомляють місцеві телеграм-канал.
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Густий дим від пожеж накрив місто. Крім того, у центрі лунають сильні вибухи від світлошумових гранат. Так правоохоронці намагаються відтіснити протестувальників. Силовики також використовують сльозогінний газ. На відео з місця події видно, як частина людей втікає від небезпеки.
Місцевих мешканців вже закликали не виходити на вулицю через небезпечну ситуацію.
Ситуація з протестами в Алмати: дивіться відео (Увага у ролику є ненормативна лексика, 18+)
Дивіться відео з потужними вибухами в центрі Алмати:
Сутички між силовиками та протестувальникам: відео
Протестувальники затримують силовиків
За даними телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти", активісти захоплюють та б'ють силовиків у центрі Алмати. На відео потрапили кадри, як група людей відібрала на вулиці зброю у поліцейського.
В Алмати протестувальники відібрали зброю у правоохоронця: відео
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