На вулицях вирують пожежі та лунають вибухи

На дорогах Алмати вирують пожежі. Все тому, що протестувальники підпалили автомобілі правоохоронців та військових. Про це повідомляють місцеві телеграм-канал.

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Густий дим від пожеж накрив місто. Крім того, у центрі лунають сильні вибухи від світлошумових гранат. Так правоохоронці намагаються відтіснити протестувальників. Силовики також використовують сльозогінний газ. На відео з місця події видно, як частина людей втікає від небезпеки.

Місцевих мешканців вже закликали не виходити на вулицю через небезпечну ситуацію.

Ситуація з протестами в Алмати: дивіться відео (Увага у ролику є ненормативна лексика, 18+)

Дивіться відео з потужними вибухами в центрі Алмати:

Сутички між силовиками та протестувальникам: відео

Протестувальники затримують силовиків

За даними телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти", активісти захоплюють та б'ють силовиків у центрі Алмати. На відео потрапили кадри, як група людей відібрала на вулиці зброю у поліцейського.

В Алмати протестувальники відібрали зброю у правоохоронця: відео

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