Біля місцевого акімату зібралося близько 1000 протестувальників. Вони палять багаття, аби зігрітися, та вимагають, щоб до них вийшов акім.

Зауважте На тлі протестів у Казахстані в Алмати запровадили комендантську годину

Поліцейські в Актобі заявили, що вони з народом і не підійматимуть на нього руку,

– мовиться у повідомленні.

Заява правоохоронців в Актобі: дивіться відео

Що відбувається в Алмати

Тим часом в Алмати поліцейські разом з протестувальниками рухаються у бік центру міста.

ЗМІ повідомляють, що для розгону мітингувальників в Алмати застосували шумові гранати та сльозогінний газ. У місті підпалили декілька автомобілів поліції.

Фото наслідків тривожної ночі люди публікують у мережі.



За ніч спалили декілька поліцейських автівок / ORDA Kazakhstan



На вулицях – досі неспокійно / ORDA Kazakhstan

Протести в Алмати не припиняються