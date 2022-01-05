У местного акимата собралось около 1 000 протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться, и требуют, чтобы к ним вышел аким.

Заметьте На фоне протестов в Казахстане в Алматы ввели комендантский час

Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать на него руку,

– говорится в сообщении.

Заявление правоохранителей в Актобе: смотрите видео

Что происходит в Алматы

Тем временем в Алматы полицейские вместе с протестующими движутся в сторону центра города.

СМИ сообщают, что для разгона митингующих в Алматы применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В городе подожгли несколько автомобилей полиции.

Фото последствий тревожной ночи люди публикуют в сети.



За ночь сожгли несколько полицейских автомобилей / ORDA Kazakhstan



На улицах – до сих пор неспокойно / ORDA Kazakhstan

Протесты в Алматы не прекращаются