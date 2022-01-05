У местного акимата собралось около 1 000 протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться, и требуют, чтобы к ним вышел аким.
Заметьте На фоне протестов в Казахстане в Алматы ввели комендантский час
Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать на него руку,
– говорится в сообщении.
Заявление правоохранителей в Актобе: смотрите видео
Что происходит в Алматы
Тем временем в Алматы полицейские вместе с протестующими движутся в сторону центра города.
СМИ сообщают, что для разгона митингующих в Алматы применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В городе подожгли несколько автомобилей полиции.
Фото последствий тревожной ночи люди публикуют в сети.
За ночь сожгли несколько полицейских автомобилей / ORDA Kazakhstan
На улицах – до сих пор неспокойно / ORDA Kazakhstan
Протесты в Алматы не прекращаются
- СМИ сообщили, что по состоянию на 5 января протесты в Алматы продолжаются.
- На улице стащили БТРы. Слышны взрывы светошумовых гранат.
- Районы, где собрались протестующие, оцепили правоохранители.
- Общественный транспорт остановился. Несмотря на это, люди пытаются добраться на работу.
- В городе фиксируют перебои в работе интернета.
- Утром СМИ сообщили о захвате акимата в Алматы. Столкновения протестующих и силовиков продолжаются.