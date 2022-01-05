На улицах пожары и раздаются взрывы

На дорогах Алматы бушуют пожары. Все потому, что протестующие подожгли автомобили правоохранителей. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Густой дым от пожаров накрыл город. Кроме того, в центре раздаются сильные взрывы от светошумовых гранат. Так правоохранители пытаются оттеснить протестующих. Силовики также используют слезоточивый газ. На видео с места происшествия видно, как часть людей убегает от опасности.

Ситуация с протестами в Алматы: смотрите видео (Внимание в ролике есть ненормативная лексика, 18+)

Смотрите видео с мощными взрывами в центре Алматы:

Стычки между силовиками и протестующими: видео

По данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", протестующие захватывают и избивают силовиков в центре Алматы.

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