Власти Казахстана выполнили просьбу протестующих, в частности снизили цену на сжиженный газ и отправили в отставку правительство. Однако акции продолжаются. А люди, по информации ORDA, выдвигают новые требования.

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Жители Жанаозена выдвинули новые требования

Уже 5 января протестующие города Жанаозен, который вместе с Алматы активно митингует, выдвинули властям свои новые требования.

Участники акций просят

изменить режим;

провести народные выборы акима (главы местного органа исполнительной власти) каждой области и города, кандидатов должно выбирать местное население;

вернуть Конституцию 1993 года;

власть не должна преследовать общественных активистов;

к власти должен прийти человек, который вне системы и не из властных кругов.

Обращаем внимание, что эти требования выдвинули пока протестующие только Жанаозена.

В городе протестуют более 10 тысяч человек

На улицы Жанаозена к обеду 5 января вышли примерно 12 тысяч человек. Протесты там не прекращаются.

Акции протеста в Жанаозене: смотрите видео