На обнародованных кадрах видно, как правоохранители забирают раненого коллегу из эпицентра событий. Между тем лишь по официальным данным количество пострадавших в результате протестов достигает двух сотен.

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Началась реальная жесть. Протестующие открыли огонь по военным. Один человек ранен, его оттягивают сослуживцы,
– говорится в сообщении.

В Казахстане протестующие открыли огонь: смотрите видео

Пострадавшие обращаются за помощью

  • Управление общественного здоровья Алматы по состоянию на утро 5 января сообщило о 190 пострадавших в результате протестов. Это – официальные данные.
  • Именно такое количество людей обратилось в медицинские учреждения страны. В частности, 150 протестующих привезли скорые.
  • В реанимации сейчас находятся 7 человек.