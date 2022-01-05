На обнародованных кадрах видно, как правоохранители забирают раненого коллегу из эпицентра событий. Между тем лишь по официальным данным количество пострадавших в результате протестов достигает двух сотен.

Заметьте Чему учат события в Казахстане диктаторов России и Беларуси

Началась реальная жесть. Протестующие открыли огонь по военным. Один человек ранен, его оттягивают сослуживцы,

– говорится в сообщении.

В Казахстане протестующие открыли огонь: смотрите видео

Заметьте! Причиной для протестов стало повышение цены на сжиженный газ. Она выросла фактически в 2 раза. Цена на газ в Казахстане – в разы меньше, чем в Украине. Однако стоит отметить, что Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не остановились даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Пострадавшие обращаются за помощью