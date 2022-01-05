На обнародованных кадрах видно, как правоохранители забирают раненого коллегу из эпицентра событий. Между тем лишь по официальным данным количество пострадавших в результате протестов достигает двух сотен.
Заметьте Чему учат события в Казахстане диктаторов России и Беларуси
Началась реальная жесть. Протестующие открыли огонь по военным. Один человек ранен, его оттягивают сослуживцы,
– говорится в сообщении.
В Казахстане протестующие открыли огонь: смотрите видео
Пострадавшие обращаются за помощью
- Управление общественного здоровья Алматы по состоянию на утро 5 января сообщило о 190 пострадавших в результате протестов. Это – официальные данные.
- Именно такое количество людей обратилось в медицинские учреждения страны. В частности, 150 протестующих привезли скорые.
- В реанимации сейчас находятся 7 человек.