Увечері 16 березня стало відомо, що противник знову запустив групи "Шахедів" по Україні. Перші дрони з'явилися з півночі та півдня. О 23:16 повітряна тривога залунала і на Київщині, передає 24 Канал.

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На Київщині – вибухи

Близько 23:40 Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Києва.

О 23:59 у Київській ОВА пояснили звуки вибухів у регіоні. Там розповіли, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали в ОВА.

До слова, раніше вибухи внаслідок атаки "Шахедів" пролунали на Запоріжжі та у Дніпрі.