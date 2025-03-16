Постійні удари безпілотниками завдають руйнувань та спричиняють жертви серед українського населення. Так, внаслідок атаки на Ізюм 15 березня загинула 67-річна жінка. Надвечір 16 березня ворог знову розпочав дроновий терор, передає 24 Канал.

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20:10, 16 березня Ворожі БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний.

19:52, 16 березня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:47, 16 березня Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!