Постоянные удары беспилотниками наносят разрушения и вызывают жертвы среди украинского населения. Так, в результате атаки на Изюм 15 марта погибла 67-летняя женщина. К вечеру 16 марта враг снова начал дроновый террор, передает 24 Канал.

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20:28, 16 марта Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины, курс – северо-западный.

20:10, 16 марта Вражеские БпЛА на юге Черниговщины, курс – юго-западный.

19:52, 16 марта Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:47, 16 марта Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!