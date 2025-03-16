Постоянные удары беспилотниками наносят разрушения и вызывают жертвы среди украинского населения. Так, в результате атаки на Изюм 15 марта погибла 67-летняя женщина. К вечеру 16 марта враг снова начал дроновый террор, передает 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты саботируют наступление на Гуляйполе и портят собственную технику, – "Атеш"
Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины, курс – северо-западный.
Вражеские БпЛА на юге Черниговщины, курс – юго-западный.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!
Черниговская и Сумская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.