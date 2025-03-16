Военнослужащие из 64-й ОМСБр России саботируют наступление на Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Они хотят избежать штурма

Агенты партизанского движения из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады сообщают, что военнослужащие бригады намеренно испортили боевую технику, чтобы избежать штурма Гуляйполя.

Солдаты повредили технику, заливая в баки воду вместо топлива, а также намеренно разными способами выводили из строя мотоциклы,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, руководство бригады уже начало рассмотрение этого дела, но количество недовольных среди личного состава только растет. Партизаны отмечают, что российские военные прекрасно осознают, что идут на убой, и делают все, чтобы спасти свою жизнь.

В "Атэш" также призвали военных России ломать технику и не выполнять приказы.