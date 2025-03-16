Военные поделились кадрами уникальной операции под названием "Землетрясение", передает 24 Канал.

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"Азовцы" взорвали оккупантов

Оккупанты используют все возможные укрытия для накопления личного состава и наступления на позиции Сил обороны. Поэтому пехотинцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" получили от командования задание: провести огневой налет и взорвать вражеские позиции у Покровска.

Военные отмечают, что это "обычная боевая работа, которая позволяет эффективно обороняться и продвигаться вперед".

Защитникам пришлось действовать очень быстро на максимально открытой местности в неблагоприятных для маскировки погодных условиях.

Как происходила операция "Землетрясение": смотрите видео

К слову, полк "Ахиллес" уничтожил четыре российские системы ПВО "Панцирь-С1", нанеся оккупантам ущерб на 56 миллионов долларов.