Військові поділилися кадрами унікальної операції під назвою "Землетрус", передає 24 Канал.

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"Азовці" підірвали окупантів

Окупанти використовують усі можливі укриття для накопичення особового складу і наступу на позиції Сил оборони. Тому піхотинці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" отримали від командування завдання: провести вогневий наліт і підірвати ворожі позиції біля Покровська.

Військові зазначають, що це "буденна бойова робота, яка дозволяє ефективно оборонятись та просуватись вперед".

Захисникам довелося діяти дуже швидко на максимально відкритій місцевості у несприятливих для маскування погодних умовах.

Як відбувалася операція "Землетрус": дивіться відео

До слова, полк "Ахіллес" знищив чотири російські системи ППО "Панцир-С1", завдавши окупантам збитків на 56 мільйонів доларів.