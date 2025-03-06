Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в телеграмм-канале "Хортицкий ветер". Там обнародовали кадры, на которых видно уничтожение врага.

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Как зачищали частный сектор под Торецком

В четверг, 6 марта, бойцы сообщили, что силы роты разведки специального назначения 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" зачистили от оккупантов частный сектор под Торецком Бахмутского района Донецкой области.

В частности, в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен,

– говорится в сообщении.

Также, согласно обнародованной информации, за время работы украинских спецназовцев по врагу удалось эвакуировать несколько десятков гражданских людей вместе с их домашними любимцами.

Зачистка под Торецком: смотрите видео

К слову, недавно украинские военные нанесли удар по тренировочному полигону россиян на Херсонщине в ответ на атаку на полигон "Новомосковский". Известно, что в результате удара было ликвидировано 30 российских оккупантов.